Потрапите під промені, згорите! – найбільше штучне сонце у світі

Найбільше у світі штучне сонце створили у Німеччині. Це величезна установка зі 149 прожекторів. Після того, як їх увімкнуть, освітлення буде потужнішим за звичне денне світло у 10 тис. разів. Коли промені сконцентрують в одну точку, температура там сягне 3,5 тис. градусів. Це немов, величезна лупа, в яку направили світло.

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Це перший успіх експерименту. Далі науковці хочуть отримати завдяки приладу водень, який дедалі частіше використовують як пальне, зокрема, в автомобілях та літаках. Завдяки променям, дослідники нагріватимуть воду і отримуватимуть водень. це значно здешевить його видобуток.

Головна перевага технології екологічність, а економічна доцільність має привабити інвесторів.

А в Індії відкрили ресторан з офіціантами-роботами.