Привітання з Новим роком 2018 від бійців АТО

У військових в АТО не буде святкового столу, яскравих подарунків і традиційних ялинок.

Буде, як кажуть наші армійці, планове чергування, очікування провокацій та віра, що наступний рік принесе позитивні зміни.

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Однак вояки знають, що Україна з ними, а вони за нас. Тож на свята шлють українцям привітання.

До слова, як бійці АТО допомагають жителям Донбасу.