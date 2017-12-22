Рівних йому немає. Перший екіпаж за штурвалом Руслана у його 35 річницю

Свої іменини святкує найбільший серійний вантажний літак у світі – український Руслан. 35 років тому цей велетень уперше здійнявся в небо й упевнено завоював ринок. А сьогодні він злітає, так би мовити, на біс.

На борту присутній перший екіпаж Руслана, який і ставив його на крило. Пілоти-ветерани не можуть стримати емоцій. Руслан для них, як рідний. Штурман Олександр Піддубний на ювілей летів аж з-за океану. Каже: не спав цілу ніч, бо боявся, що погода не дозволить піднятися в небо. Та попри туман – свято вдалося.

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35 років тому АН-124 став справжнім проривом у світі авіації, встановивши цілу низку рекордів – зокрема піднявши в повітря понад 170 тонн вантажу. Але й третину століття потому Руслани на ходу й здатні перевозити вантажі, непідйомні для конкурентів. На їхній борт вміщується до 150 тонн великогабаритного багажу. І його Руслан може доставити практично до будь-якої точки земної кулі на відстані 5 тис. км. Усього за 35 років виготовили понад 50 таких велетнів. Вітчизняні авіалінії Антонова нині експлуатують 7 машин. Ще 36 Русланів літають у Росії.

Та один із найбільш екзотичних вантажів – це Аксумський обеліск. Доісторичну гранітну пам’ятку заввишки 24 метри та масою 150 тонн АН-124 повертав із Італії на історичну батьківщину – Ефіопію. Крім того, Руслан, як і Мрія, знімався у кіно та музичних кліпах.

На заводі Антонова переконують: попри свій вік Руслани, як і справжні богатирі – у розквіті сил! Тож про пенсію думати ще зарано. Вони прослужать ще як мінімум стільки ж.

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