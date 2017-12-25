Різдво 2017 у Нью-Йорку: тисячі туристів і цілковите відчуття щастя

Найбільш святкове місто на землі нині – це Нью-Йорк. Місто і так потопає у вогнях, а на Різдво – перетворюється взагалі на казку.

Епіцентром свята останні 100 років неофіційно вважають площу біля Рокфеллер центру.

Колись на ній було всього 700 ліхтарів. Нині – понад 50 тисяч, а церемонію їх запалювання транслюють по всьому світу.

Каток біля Рокфеллер центру – чи не головна розвага, яка вже давно стала візитівкою різдвяного Нью-Йорка.

В Bryant Park різдвяна ярмарка з традиційними каруселями та різними ласощами.

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Свої будинки жителі міста прикрашають так, що створюють нові туристичні маршрути. На подвір’ях вони влаштовують цілі вертепи.

Прикрасити будинок – задоволення недешеве. Витрати повністю лягають на власників. До вартості самих декорацій додайте ще рахунки на електроенергію. У Різдво на місяць така ілюмінація коштуватиме щонайменше 2 тисячі доларів.

До слова, над Україною пролетів Санта-Клаус.