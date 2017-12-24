Різдвяний Ватикан: на площі тисячі людей, квитки на месу розкуплено за рік

В Європі усі, хто святкує Різдво Христове за григоріанським календарем, нині масово їдуть до Рима – це десятки тисяч машин та мільйони людей. Сьогодні Святвечір і в Соборі святого Петра. Папа Франциск буде правити святкову літургію, а завтра звернеться до усіх вірян з промовою.

Епіцентр святкування – це головний собор Ватикану – Собор святого Петра. Ввечері різдвяну літургію буде проводити сам Папа Римський. Це один з найбільших храмів світу, він одночасно може вмістити близько 60 тис. вірян. Вхід до собору безкоштовний, але попри таку кількість місць квитки на месу розібрали ще за рік. Вже в обід люди почали потроху сходитися.

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Віряни з розумінням поставилися до посилених заходів безпеки. ЗМІ уже повідомили про можливість терактів. З самого ранку все довкола площі святого Петра перекрито.

Головний різдвяний символ тут – вертеп, а не ялинка. Новорічне дерево почали тут ставити порівняно недавно. Вертеп традиційно розміщують у центрі площі.

Завтра опівдні на площі зберуться мільйони прочан аби почути з вуст Папи про благу вість – народження Ісуса Христа. Він буде звертатися з балкону своєї резиденції. І благословлятиме весь світ різними мовами, в тому числі і українською.

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