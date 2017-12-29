Різдвяний ярмарок у Римі: горіхи в цукрі та ляльки-обереги

Місцина біля головного собору усіх католиків світі – Святого Петра виглядає ввечері неперевершено, коли засяють вогнями новорічна ялинка та символ – Різдва вертеп. На гігантській площі, яка вміщує 400 тис. людей, поряд із собором та масивними колонами – ялинка здається мініатюрною, але від того не менш розкішною.

У новорічно-різдвяні свята також варто побувати на площі Навона. Колись Юлій Цезар збудував тут стадіон. Нині площа відома фонтаном чотирьох рік. Та на свята гостей сюди вабить найдавніший різдвяний ярмарок Рима, йому понад сто років. Чого тут тільки не має! Сувеніри, солодощі, посуд, вертепи.

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А ось головний італійський смаколик на Різдво – це горіхи в цукрі.

Жоден італійський різдвяний ярмарок не проходить без символу Різдва – доброї відьми Бефани.

За легендою, саме у неї волхви питали шлях до Вифлеєма. Вона не провела, а лишень махнула рукою, куди йти. Тож тепер Бефана шукає серед дітей на Різдво маленького Ісуса, щоб вибачитися. Слухняним залишає подарунки, а бешкетникам – кладе вуглинки під подушки. Лялька Бефани – оберіг. Вона захищає оселю від усього злого – тож попит на неї завжди є.

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