Факти / Відео / Світ / Росія / Росія розпродає награбоване. Цього разу торгує надрами загарбаного нею Криму/

Росія розпродає награбоване. Цього разу торгує надрами загарбаного нею Криму

Уряд федерації ухвалив напередодні законопроект, згідно з яким на торги виставлять ділянки з родовищами на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова. Це будуть ділянки, яким Москва присвоїла федеральне значення. При чому на розробку їх передадуть тільки компанії, російська участь в яких становить понад 50%.

Читайте: Що буде з Кримом і Донбасом після виборів у РФ.

Рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензій за підсумками тендерів ухвалюватиме російський уряд. Тим часом грошей в Росії точно поменшало.

Міністр фінансів країни Антон Силуанов повідомив – Резервний фонд Росії – півтора трильйона рублів – цього року вичерпають повністю.

Раніше Ксенія Собчак заявила, що Крим належить Україні і розмов про це бути не може.

Теги: , ,

Схожі відео

Другий Чорнобиль у Челябінську: скільки радіації отримала Україна
крим
Москва роздає кримські землі під будівництво
Веджия Кашка
Вони дорого заплатять за це. Навіщо Росія вбила активістку Кашку
В Олега Сенцова погіршилося здоров‘я
Обвал багатоповерхівки в Росії – 7 загиблих
Суд у Росії не відпустив українця Гриба
протигаз
Челябінцям заборонили зустрічати Путіна в протигазах
Росія – найбільший у світі експортер бойовиків ІДІЛ
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх