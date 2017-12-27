Росія розпродає награбоване. Цього разу торгує надрами загарбаного нею Криму

Уряд федерації ухвалив напередодні законопроект, згідно з яким на торги виставлять ділянки з родовищами на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова. Це будуть ділянки, яким Москва присвоїла федеральне значення. При чому на розробку їх передадуть тільки компанії, російська участь в яких становить понад 50%.

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Рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензій за підсумками тендерів ухвалюватиме російський уряд. Тим часом грошей в Росії точно поменшало.

Міністр фінансів країни Антон Силуанов повідомив – Резервний фонд Росії – півтора трильйона рублів – цього року вичерпають повністю.

Раніше Ксенія Собчак заявила, що Крим належить Україні і розмов про це бути не може.