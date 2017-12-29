Що на кордоні з ЄС? Перед Новим роком у черзі вже 600 авто

Вперше за останній час Ягодин – майже без черг. Перетину кордону чекає всього з 30 легковиків, та декілька вантажівок. Немає черг і з польського боку – та напередодні Різдва 25 грудня минулого тижня на в’їзд до України чекали сотні автомобілів по півдоби, а то й більше. Водії кажуть, що такого ажіотажу у сусідів давно не бачили.

А от на Львівщині звечора стояло у черзі 600 машин. Найбільше – у пункті Краковець-Корчова. На Закарпатті теж скупчення транспорту – найбільше у Тисі на кордоні з Угорщиною.

За останню добу прикордонники тут пропустили вдвічі більше людей, аніж зазвичай – майже 10 тис. На виїзд з країни теж є черга – майже 100 машин.

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Додому на Новий рік повертаються українці – найбільше автобусів з заробітчанами, які свята проведуть у родинному колі. На канікули повертаються студенти. А іноземці, хоча й небагато, їдуть в Україну подорожувати.

А от за кордон українці їдуть відпочивати – хтось на лижі до Італії, хтось на прогулянку до Польщі. Жартують, що шукають снігу – аби свята були казковішими.

Тож Ягодин поки працює в звичному режимі. А от після святкувань наплив транспорту знову зросте, прогнозують водії.

До слова, Україна посилює охорону кордону з ЄС.