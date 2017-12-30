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Щира дружба та любов: які собаки живуть у зірок

Будинок телеведучої Олени Фроляк вже три тижні випромінює масу позитивних емоцій. Хоча роками головний редактор Фактів пручалася від появи будь-яких чотирилапих. І під натиском родини пані Олена здалася.

А у шеф-редактора Фактів Віктора Сороки грізний чорний ротвейлер з непростою долею. Із зони АТО Бакса везли цілу ніч. Перші дні він завивав, прокидався серед ночі, не давав спати. Але з часом покорив свого нового господаря добротою.

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У Руслани 4 собаки, з якими співачка проводить репетиції, ходить на ранкову пробіжку і навіть спить. Всі дворняги.

Раніше Факти ICTV писали про топ-6 ялинок хенд-мейд.

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