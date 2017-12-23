Шведи відкрили завод на Рівненщині: зарплати від 8 тис

На Рівненщині у Костополі запустили потужне виробництво пиломатеріалів за скандинавськими технологіями. Готова продукція буде доступною для українського виробника, а також піде на експорт до країн Європи та Близького Сходу.

За сировину тут лише зріла сосна. За рік підприємство може виготовити 300 тис. кубічних метрів дошок, на це треба вдвічі більше деревини. Її купують у місцевих лісгоспах.

Завдяки мораторію на експорт кругляка підприємство вдалося запустити. Інакше шведський інвестор не ризикував би мільйонами євро, кажуть на заводі. Тепер у них достатньо сировини, а півтори сотні місцевих жителів отримали роботу з середньою зарплатою понад 8 тис. гривень.

Дивіться: Україна у топ-10 виробників сої у світі.

Від переробки деревини виграють і місцеві бюджети, надходжень у рази більше. Експерти кажуть – такі підприємства з іноземними інвестиціями країні необхідні, бо обсяг вітчизняної переробки поки не значний.

За глибшу переробку на цьому підприємстві візьмуться вже з наступного року. Планують виготовляти євро брус, вагонку, елементи для вікон та дверей. А загалом це виробництво безвідходне – кора йде на паливо для власної котельні, а тирса – для виготовлення плит на сусідньому підприємстві.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Україні відкриють ще один завод японського автогіганта.