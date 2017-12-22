Сьогодні рівно опівночі. Чи настане новорічне припинення вогню

Міни падають одна за одною. На околицях Авдіївки не вщухають ворожі обстріли. Із окупованої Ясинуватої кремлівські найманці б’ють із мінометів та артилерії, не зважаючи на те, що житлові квартали зовсім поруч. Удень активно працюють ворожі снайпери.

До позицій ворога настільки близько, що можна побачити, як вони копають траншеї чи носять дрова або просто виходять, як кажуть наші армійці, помаячити.

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Окупанти почуваються настільки впевнено, що останні кілька днів випускають по українських позиціях десятки мін.

Попри близькі новорічні свята, настрій, кажуть армійці, зовсім не святковий. Мріють тільки про одне – мир.

Завтра опівночі має початися перемир’я на фронті. Наші армійці обіцяють його дотримуватися. Однак у те, що ворог опустить зброю, не вірять.

Нагадаємо, представники ОРДЛО подали в Мінську групу додаткові списки для звільнення заручників.