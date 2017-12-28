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Стояти із простягнутою рукою: чому райради проти децентралізації

Децентралізація по-українськи – влада на місцях не хоче відпускати громади у вільне плавання. Попри те, що процес триває і вже маємо майже 700 територіальних об’єднань, протидія залишається.

Яскравий приклад – Чернігівщина. Там чотири села захотіли об’єднатися, бо грошей з району немає, а проблем накопичилась гора.

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Люди підрахували, що матимуть на руках мільйони, а отже, за кілька років зможуть і дороги відновити, і школи, але усі заявки на самостійність отримують відмови.

Нагадаємо, у Чернігові хлопця вдарило струмом у тролейбусі, він у реанімації.

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