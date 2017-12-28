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Святкування католицького Різдва у Буковелі

У Буковелі вперше за історію курорту відзначили католицьке Різдво. З цієї нагоди також вперше пластуни привезли відпочивальникам Вифлиємський вогонь.

Благодатний вогонь вмить розібрали сотні туристів. Вифлиємську свічку усі засвітять на святвечір.  Для католиків – це справжній сюрприз, а для православних, ще один день свята.

Дух Різдва відчувають і ті, хто власноруч виготовляє святковий віночок. Це є традиційним для Католицького Різдва . Традиція перейшла до України з Польщі і близького зарубіжжя. Свічки символізують віру ,надію, дружбу, любов. Хвоя символізує саме життя, а коло – безкінечність

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В Буковелі уже знають: 25-те грудня святкуватимуть традиційно.

До слова, Факти писали, якою буде погода у новорічну ніч 2018.

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