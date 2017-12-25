Ситуація в зоні АТО – провокації бойовиків на КПП і дата обміну полоненими

Вечір на контрольно-пропускному пункті Новотроїцьке. Трохи більше години до закриття й повна відсутність автомобілів. Українські прикордонники кажуть – явище звичне. Треба просто зачекати. Останнім часом бойовики штучно створюють черги на непідконтрольній території, щоб випускати автівки саме під закриття українського КПП.

Уже за пів години ситуація змінюється докорінно. На КПВВ шикується черга з понад 50 автомобілів. У черзі на проходження контрольного пункту чекають уже кілька десятків громадян.

З тимчасово непідконтрольної території напередодні свят їдуть відвідувати родичів. Назад везуть продукти, фрукти та навіть ялинки.

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На тижні, що залишився до свята Нового року, українські прикордонники очікують значного збільшення пасажиропотоку. Та попереджають громадян, планувати поїздки через контрольно-пропускні пункти зранку, аби не наражати своє життя на небезпеку.

До слова, Захарченко зізнався у злочинах проти мешканців Донецька.