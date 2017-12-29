Терористи гатять по бійцям АТО зі ствольної артилерії та гранатометів – напрямки

Після чергової ротації по той бік лінії зіткнення зайшли на навчання терористи та російські військові, які намагаються вести вже прицільний вогонь по наших позиціях.

На Приморському напрямку зафіксовано обстріл із 82-міліметрового міномета в районі Павлополя. Біля Талаківки бойовики використовували станкові гранатомети та БМП.

Північніше Донецька неподалік Красногорівки зафіксовано вогонь ворожого снайпера. Зі стрілецької зброї вогонь вели біля шахти Бутівка.

Користуючись різдвяним перемир’ям, бойовики останнім часом посилено ведуть розвідку наших позицій із використанням безпілотних літальних апаратів. Один із таких літаків напередодні збили українські військові. Це безпілотник “Орлан-10”.

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“Орлан-10” багатоцільовий безпілотний літальний апарат, який є на озброєнні російської армії. Злітна маса – 18 кг. Він здатен передавати розвідувальне відео на відстань до 120 км. Вартість такого апарата – понад 6 млн руб, це приблизно 3 млн грн.

До слова, ВСУ збили російський безпілотник в зоні АТО.