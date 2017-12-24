Той, хто надихає країну на перемоги! В’ячеславу Чорноволу виповнилося б 80 років

Сьогодні 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола.

Журналіст за освітою, багаторічний в’язень радянських концтаборів, один із засновників Народного руху. Він – був борцем за демократію, волю й незалежність України.

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На початку 90-х – став одним із натхненників проголошення Декларації про державний суверенітет та Акту незалежності нашої країни. З нагоди пам’ятної дати Президент Порошенко зазначив, що В’ячеслав Чорновіл нині надихає на перемогу у гібридній війні.

Нагадаємо, загинув відомий український політик в автокатастрофі 25-го березня 1999-го року поблизу Борисполя на Київщині. Обставини аварії й досі не розслідувані.

До слова, український фільм про війну, що калічить долі переміг на фестивалі в Австрії.