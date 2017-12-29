Два оригінальних рецепта олів’є з секретом – ціна

У переддень Нового року пропонуємо розповідь про нетрадиційні рецепти традиційних страв: холодцю і одного із улюблених салатів українців олів’є.

Насамперед, запечені, а не зварені овочі і горошок – свіжозаморожений, а не консервований. У такого гороху яскраво зелений колір, і смак сонячного літа. Додайте до солоних свіжі огірки, і самі зробіть майонез.

Замість вареної ковбаси – телячий язик, зварений у спеціальних спеціях і карпатських травах і копчена індичка. Якщо заздалегідь приготувати овочі і яйця – салат зробите за 40 хвилин. А кілограм такого олів’є в середньому обійдеться у 100 гривень.

Гривень на 50 дорожче обійдеться холодець із домашнього півня. Варити його слід 8-10 годин і обов’язково з овочами, гостям подавати догори дригом.

Відомий шеф-кухар Юрій до новорічного столу пропонує два оригінальних олів’є: з підпеньками і морепродуктами. У грибного салату звичні складові – варені овочі і яйця. Солоні та свіжі огірки, зелена і біла цибуля. А от секрет смакоти – у пропорціях, соусі власного виробництва та сиру Філадельфія.

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Кілограм такого салату в середньому обійдеться вам у 70-80 гривень.

Дорожче коштуватиме олів’є з морепродуктами, кілограм – 160-180 гривень, але і смак зовсім інший. Тут теж знайомі нам варені картопля з морквою, молодий свіжозаморожений горошок, свіжі та солоні огірки. Але дари морів роблять страву незабутньою.

Адже сюди входять: ікра летючої риби, лосось (заправлений оливковою олією і кропом), а також підсмажені креветки і гребінці.

Собівартість кілограму салату в середньому 80-100 гривень. Найдорожче олів’є – 500 і 600 гривень з червоною ікрою та лососем.

Раніше Факти ICTV писали, у скільки обійдеться новорічний стіл.