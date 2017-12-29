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Топ-6 ялинок хенд-мейд: з йоршиків, олівців, деревяних рейок та хмизу

Першою нас зустрічає киянка Тіна Антуф’єва. Її ялинка дивує оригінальними прикрасами. Її вмілі руки перетворили на красу звичайні пластикові пляшки, лампочки, шматки картону і клаптики тканини. Жінка на новорічному декорі добряче заощадила, і величезне задоволення отримала від арт-терапії.

У Катерини Стрижевської із Запоріжжя  ялинка з йоршиків. Матеріалом запаслась на цілий рік. Ця ялинка нагадала заощадливу  господиню.

Та головна ялинка оселі звисає просто зі стелі. Фантазувати – то фантазувати. Та й для  6  чотирилапих дерево недоступне.

Фахівець з комунікацій Настя Авраменко ялинку в офісі  зробила у вигляді хатки. Її  деревце нагадує гостинну газдиню. Замість іграшок сухофрукти, ягоди та насіння.

Усі гілки чесно підібрані в лісі, жодне дерево не постраждало. Іграшки ручної роботи. Схоже дерево на сільську модницю-красуню, яка убралася до свята.

ДивітьсяДва оригінальних рецепта олів’є з секретом – ціна

У Підприємниці Вікторії Даниленко ялинка-зірка подіуму. Вона прикрашає вітрину власної крамниці. Чоловік виготовив каркас з рейок, а Вікторія наповнила його. Кульки скріплені силіконовим клеєм.

В одеському Доброславі Новий рік святкуватимуть біля ялинки з 23-х тис олівців. Автори ідеї – виховательки дитсадка. Найважче було назбирати матеріал. Варіантів було багато: із бумаги. Із матерії, з різного матеріалу, навіть з пір’я, але найбільше ідея сподобалася  з олівців.

Психотерапевти кажуть: така творчість – і насолода, і користь.  Адже креативність проявляє здібність до нестандартних рішень та сміливості ламати стереотипи.

До слова, Факти писали, якою буде погода у новорічну ніч 2018.

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