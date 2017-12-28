У Дніпрі Mercedes G-Wagen зробили шестиколісним

Усе розпочалось із мерседеса. Стару автівку чоловік переробив на лімузин люкс-класу. За аналоги брав машини, які виготовляли спеціально під арабських шейхів. Продавати цю машину навіть не думає.

Артур з командою у гаражі щоденно працює. За 14 років переробили десятки різних автомобілів – з них щонайменше 60 – лімузини. Більшість автівок Артур здає в аренду, частину робить під замовлення для власників по всій Україні, а деякі моделі залишає у своєму автопарку. Чоловік каже: різниця між новою автівкою та відреставрованою – непомітна. Різниця лише у вартості.

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Загалом реставрація одного авто триває від одного до двох місяців. Фактично заново складають кузов і всю внутрішню частину, тож кожне авто – унікальне. Та найбільше Артур полюбляє працювати з мерседесами. Чоловік навіть має власну колекцію іграшкових машин. Після кожної переробленої автівки купує новий експонат.

Машини проходять усі перевірки. Їх оснащують спеціальними гальмівними дисками, додатковими пасками безпеки, вони мають подушки безпеки. Про якість перероблених автівок Артур дбає не менше, ніж про їхній зовнішній вигляд.

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