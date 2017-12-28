У “ЛДНР” включають українське радіо

За минулу добу на лінії зіткнення маємо 4 обстріли позицій українських армійців та двох поранених захисників. Усі 4 випадки порушення тиші сталися на Приморському напрямку. Зокрема, бойовики із великокаліберного кулемету, та гранатометів відкривали вогонь біля населеного пункту Водяне. Неспокійно було й у передмістях Авдіївки, де працював ворожий снайпер.

Наразі маємо інформацію й від групи Інформаційний спротив. Так українські військові експерти повідомляють що російські куратори заборонили терористам йти на новорічні канікули, бо побоюються наступу з боку ЗСУ. Через таку заборону, група бойовиків навіть відлупцювала російського офіцера та залишила свою військову частину.

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Серед приємних новин маємо рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення яка надала дозвіл на мовлення у Донецькій області – волонтерській організації Тризуб-ФМ. Тож, вже на цьому тижні на тимчасово окуповані території починає поширюватися ще один радіосигнал із українським контентом.

Формат радіоефіру Тризуб-ФМ складатимуть українські пісні, інтерв’ю із волонтерами, зірками української естради, та привітаннями для військових.

До слова, процес обміну полоненими на Донбасі завершився. Україна отримала 74 заручника.