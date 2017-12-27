У Львові відкрилася бібліотека без заборон. Абонемент – 750 грн

Почитати з комфортом, виставити свої роботи, провести конференцію – нетипові зручності своїм відвідувачам пропонує центр імені митрополита Андрея Шептицького. Тут лекційні аудиторії, кабінки для роботи та читацька зона – так виглядає сучасна бібліотека Українського католицького університету. На її будівництво витратили 150 млн гривень меценатів, тривали роботи 2 роки.

Користуватися усім цим безкоштовно можуть студенти та працівники УКУ. Іншим – потрібно придбати читацький квиток. Одноденний абонемент – 30 грн, за місяць доведеться заплатити 750 грн. Для пільговиків – пенсіонерів, атошників, студентів інших вишів, освітян і багатодітних сімей – день комфорту коштуватиме 15 грн і 100 – за місяць.

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Аби провести лекцію чи конференцію, за оренду зали треба заплатити 1200 грн.

Якщо ви прийшли сюди за книгою, то вибрати є з чого. На полицях бібліотеки і стародруки, і сучасні періодичні видання. Загалом тут понад 160 тис. книжок. Обрали книгу – оберіть місце, де її читатимете. За столом, у комфортних кріслах, біля панорамних вікон чи в окремих кабінках.

За день центр відвідує майже тисяча людей. Вони залюбки фотографуються і навіть просто зустрічаються тут з друзями за горнятком кави.

До слова, творець Microsoft Білл Гейтс підбив підсумки прочитаного у 2017 році та назвав Топ-5 книг.