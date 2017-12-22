Живуть у трунах та трубах: чому китайці не можуть купити житло

У Гонконзі квадратний метр у квартирі коштує понад 16 тисяч доларів. Купити її нереально. Тому люди шукають дешевшу альтернативу. Яка іноді просто вражає.

Навкарачки житель Гонконгу Вонґ заповзає до свого помешкання. Всі його пожитки – мінімум одягу, пара посудин і телевізор. Санвузол – загальний для кількох мешканців – розташований окремо.

Такі квартири в місті охрестили трунами, і їх чимало.

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Один із поширених варіантів – вантажний контейнер, перероблений на будинок. Привабливості для покупців йому надають відносна комфортабельність і дешевизна. Процес трансформації займає приблизно 3 місяці й коштує трохи більше, ніж 6 тисяч доларів.

Вчора Факти ICTV писали, як жителі Закарпаття у сльозах повертаються в мокрі хати після паводку.