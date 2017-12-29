Україна мене не влаштовує: хто після обміну поїхав на окуповані території

Харківський слідчий ізолятор. Саме в його стінах провели останню ніч перед обміном кілька десятків засуджених, які пов’язані із підтримкою ОРДЛО. У Харків їх привезли 2 тижні тому, розраховуючи на швидкий обмін та переговори затягнулися.

У підсумку наступного дня їхати на окуповану територію відмовилось 26 людей. Та більшість навіть під час спілкування в камері поводиться зухвало та не приховує – з радістю повертаються на окупований Донбас.

Колишній “ополченець” Юрій Кошляк з Одеси. Він вирушив до Луганська добровольцем воювати в терористичний батальйон Зоря навесні 2014 року. Повернувшись через 3 місяці до України, був затриманий СБУ та засуджений до 10 років. Обмін лукаво називає шансом на друге життя, хоча не приховує, попри помилування президентом, може знову піти в ополчення воювати, адже досі вірить у вигадані російською пропагандою міфи.

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– Донецк зараз буде – мій другий дім. Тобто ви не розкаялись? А в чому розкаятися? у кожного своя точка зору. Ви же кажете демократія, – прокоментував засуджений за тероризм Юрій Кошляк.

Іронія бойовика цинічна на фоні правди. Де ж демократія, якщо таких бойовиків як він, Україні обмінює на вченого Ігоря Козловського, якого терористи в Донецьку кинули за ґрати лише за його погляди.

До слова, серед 73 заручників, звільнених з окремих районів Донецької та Луганської областей, є 14 осіб, щодо яких порушено кримінальні виробництва.