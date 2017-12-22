Вбивство журналіста Веремія – суд виніс вирок

Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно ватажка групи “тітушок” Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети Вести В’ячеслава Веремія.

Суд встановив, що 17 лютого 2014 року уродженець Горлівки Крисін погодився за $20 тис зібрати групу “тітушок”, щоб протидіяти активістам Євромайдану.

Це той самий Юрій Крисін – відомий у кримінальному світі на прізвиська “шкаф” та “шрек”. До суду він приїздить не в кайданках, а на власному авто. Дорого одягнений та сповнений сил.

Вячеслав Веремій працював журналістом газети Вєсті. В ніч проти 19 лютого 2014 року чоловік залишив редакцію в центрі міста та на таксі їхав додому.

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На одному з перехресть Веремій спробував зафільмувати побиття тітушками активістів Майдану. За це бандити витягнули чоловіка з авто та почали бити битами. особисто участь у цьому брав і Крисін.

Суддя Олег Лінник оголосив вирок – 4 роки в’язниці із відтермінуванням на 2 роки. Що фактично означає умовний термін.

Проукратура обіцяє оскаржити рішення. А вдова Вячеслава Веремія шокована словами судді щодо гарної характеристики підсудного, який мав погашену за часів Януковича судимість.

До слова, у США схвалили перший комерційний продаж летальної зброї для України.