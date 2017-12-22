Від +15 до -20 градусів: як обрати термобілизну

Зігрітися в мороз та завірюху вам допоможе термобілизна. Вона призначена не тільки для спортсменів, чи коли ви їдете кататися на лижах. Термобілизну можна носити хоч щодня.

Головне правильно підібрати. Мета одна – відвести від тіла вологу, не дати змерзнути.

В правильній термобілизні комфортно буде вже від + 15 і до – 20 градусів. Особливо таке спіднє допоможе при зміні температур, дощі і вітрі.

Коштує від 300 гривень до кількох тисяч.

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Фахівці радять перед покупкою заміряти розміри тіла, проконсультуватися з продавцем в магазині і заглянути на упаковку. Зазвичай виробники намагаються показати всі функції одягу на одній картинці.

Підходить для неї здебільшого делікатне прання спеціальними засобами. Але добре доглянута і правильно підібрана – вона замінить кілька шарів громіздкого одягу.

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