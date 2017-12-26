Вибори президента РФ: як Путін позбавляється конкурентів

Путін йде на чергову каденцію – вже четверту. Традиційно без серйозних конкурентів. Він настільки цинічно ставиться до голосування, що не переобтяжує себе відвідуванням передвиборчих заходів. Ось ініціативна група російських виборців офіційно висунула Путіна в президенти і довго розказувала про його переваги. Але самого кандидата на зустрічі просто не було.

Традиційно Путін відмовляється від дебатів з конкурентами. Офіційно – багато працює, але експерти кажуть, йому немає чого нового сказати виборцям. І хоча віра багатьох росіян у главу держави не похитнулася, навіть вкрай слабка російська опозиція лякає господаря Кремля і він нещадно з нею розправляється.

Як от напередодні опозиціонера Олексія Навального офіційно не допустили до участі в президентських виборах.

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Поки єдиний формально незалежний кандидат Ксюша Собчак закликала Навального не боротися за висунення і йти в її довірені особи. Журналістку до виборів допустили, незважаючи на її заяви, що Крим за міжнародним правом не належить Росії.

Втім, експерти припускають, Собчак, у батька якої Путін працював у мерії Петербурга, просто керований Кремлем кандидат. Навальний же готовий відстоювати свою позицію до кінця і закликає бойкотувати вибори.

До слова, Факти писали, що Путін перестрахувався і “підкупив” друкарні.