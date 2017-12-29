Винник, Каменських та Вірастюк: новорічний концерт Дізель шоу

28 абсолютно нових номерів, музичні сюрпризи та новорічні перевтілення – це лише маленька частинка того, чим здивує Дизель-шоу в Новорічному концерті.

Настя Каменських саме на Дизель презентує свою нову пісню. Тоді інші зірки естради не лише співатимуть, а й, приміром, спробують відгадати свої ж твори в закодованих символах. А Олега Винника актриса Марина Поплавська силоміць потягне під вінець.

Не обійдеться новорічне шоу без тематичних жартів про сімейні застілля та новорічні подарунки. Більше того, саме в новорічну ніч актори Дизель Шоу з’являться на сцені в зовсім несподіваних образах.

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На Дизель шоу завітає не один, а одразу декілька Дідів Морозів. А це вже означає, що справжньому новорічному святу бути.

До слова, Факти писали, як пити і не п’яніти на Новий рік.