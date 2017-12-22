Випуск 18.45. 22 грудня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45. 22 грудня. Ключові з них:

– Володимир Гройсман обіцяє і наступного року працювати заради українців, програма максимум – відчутне економічне зростання і подолання бідності – уряд з підсумками року;

– Нафтогаз переміг Газпром у Стокгольмському арбітражі щодо газової угоди на $56 млрд, рішення знизило ціну на газ;

– зона АТО у передчутті новорічного припинення вогню, яке настає сьогодні рівно опівночі.