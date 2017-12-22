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Випуск 21.10. 22 грудня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10. 22 грудня. Ключові з них:

– плювок в обличчя судової системи України. Ватажок тітушок Юрій Крисін за вбивство журналіста Вячеслава Веремія отримав лише 4 роки і то умовно;

– встигнути все. Купити подарунки, продукти до новорічного столу, відгуляти корпоративи та гайнути кудись на свята. Передноворічний ажіотаж на вулицях українських міст;

– помічника прем’єр-міністра  України,  Станіслова Євжова, якого підозрюють у державній зраді заарештовано на два місяці.

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