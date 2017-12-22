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Витягають й фури: київські супермени безкоштовно рятують водіїв із заметів

Активісти актоклубу власників позашляховиків, як тільки столицю замітає, виходять на чергування. І витягають із заторів і заметів всіх, хто того потребує.

В один день можуть вийти більше сотні екіпажів. Працюють безкоштовно, часто цілодобово, але в задоволення собі і на користь іншим.

Чоловіки на своїх машинах за два дні рясного снігопаду в Києві витягнули не одну автівку. Та навіть зчепившись трьома джипами багатотонна фура ледь, але рухається з місця.

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Під час негоди на вулиці столиці виїздять чергувати більше сотні екіпажів. Заправляють активісти свої автівки власним коштом.

До слова, як правильно керувати машиною на засніжених трасах.

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