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Як бійці АТО допомагають жителям Донбасу

Нині, коли на передовій стало трохи тихіше, більшість жителів Донбасу готуються до новорічних свят.

У села наші бійці повертали газ, світло і щодня завозили харчі. Адже щоб потрапити до магазину, жителям доводилося долати десятки кілометрів бездоріжжя.

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Бійці кажуть, аби повернути довіру місцевого населення до української влади одного місяця замало. За цей час їм вдалося принаймні вдихнути життя у село.

До слова, Захарченко зізнався у злочинах проти мешканців Донецька.

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