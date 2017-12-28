Як працюватиме телемедицина у селах

За законом тепер у селах працюватимуть фахівці первинної ланки, але із сучасним обладнанням. Вони на місці діагностуватимуть стан пацієнта і через інтернет матимуть зв’язок з колегами зі спеціалізованих клінік.

Для презентації проекту сільської медицини влада обрала найвіддаленіший район Одещини – Окнянський. Аби отримати консультацію фахівця, люди їздять аж в Одесу – а це 200 км.

Для початку всі фельдшерсько-акушерські пункти обладнали електронними диво – валізами. Все традиційне лікарське устаткування – тонометр, кардіограф, термометр електронний. Вони одразу передають дані на планшет фельдшеру, а той у районний центр невідкладної допомоги сімейному лікарю.

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Якщо лікарю в районі потрібна консультація, він звертається до лікаря-фахівця з обласної лікарні. Це займає лічені хвилини. Стосуватиметься реформа і служби медицини катастроф.

Кінцева мета запровадження нової системи сільської медицини – економія дорогоцінного часу в критичних ситуаціях.

До слова, президент дав старт медичній реформі.