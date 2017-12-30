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Як пройде новорічна ніч 2018 у Львові, Харкові та Одесі

У Новорічну ніч Львівська опера постане в новому світлі. На фасаді театру вперше створять 3-D лазерне шоу. Сюди спроектують і відлік часу. По-новорічному буде і в дворику Ратуші.

Святкувати Новий рік біля найбільшої в країні ялинки до Харкова приїдуть 50 тисяч городян та гостей міста. Сюди на масові гуляння переважно прямують із Сумщини та Полтавщини. Новорічне дерево-це 37 метрів ілюмінації з інтерактивним екраном, де постійно танцюють казкові герої.

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В Одесі Новий рік буде теплим і веселим. На Думській площі забавлятимуться під незабутні хіти ABBA. Аби не бігати далеко по смаколики, Приморський бульвар перетворили на ярмарок.

Нагадаємо, де в Україні найпухнастіша ялинка.

 

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