Як вберегтися від квартирної афери і не зіпсувати собі свята

Коли готелі вже зайняті чи задорогі, інтернет тішить розмаїттям квартир чи будиночків подобово.

Здавалося б, ідеальний варіант для подорожі на різдвяні свята. Утім, за привабливими цінами та красивими фото часто – підступний обман. Після переказу завдатку так званий орендар зникає.

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На довго цілі сайти чи поодинокі оголошення з оренди фейкового житла в Інтернеті не затримуються. Отримавши вдосталь завдатків, їхні творці видаляють звідти всю інформацію й відключають телефони. Тож уберегтися від афери можна лише до переказу грошей.

– Зазвичай це оголошення одноднівки. Потрібно зайти в профіль господаря оголошення і подивитися, наскільки довго він знаходиться на даній дошці оголошень. Знову ж – можна погуглити його телефон. Даний телефон може ніде не пробиватися. Це найпростіші методи, – каже фахівець ринку оренди нерухомості Андрій Жук.

Ну й найголовніше правило – не спокушайтесь, здавалося б, вигідним цінам! І не вірте занадто красивим фото. Адже саме людська жадібність та наївність і годують шахраїв. Краще скористатися перевіреними сервісами з оренди житла й не полінуватися перевірити адресу, фото та відгуки.

До слова, Київ на другому місці у світовому рейтингу дороговизни оренди житла.