Як рятують Ангели Тайри з Широкино

Поспішають на допомогу так швидко, як можуть – це волонтери медики з групи АСАП, які працюють на передовій. За ними вже кілька сотень врятованих життів.

Її всі тут знають як – Тайру. Художник-кераміст і тренер айкідо Юлія Паєвська очолює групу парамедиків волонтерської групи АСАП, що працює на Приморському напрямку. Сама абревіатура АСАП з англійської розшифровується як “щонайшвидше”.

Це повністю відповідає дійсності, бо саме парамедики за лічені хвилини виїжджають на передову за пораненими, надають першу допомогу та доставляють бійців до лікарні.

Групу Юлії тут називають “Ангелами Тайри”, бо за ними вже більше 300 врятованих життів українських вояків. Усі парамедики – волонтери. Вони не отримують заробітну плату, та їздять на фронт у вільний час, аби допомогти та бути корисними.

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Кількість членів мобільної групи “Ангелів Тайри”, які постійно перебувають на передовій – від 6 до 10 парамедиків. А загалом, під її керівництвом працювало вже понад 40 людей.

Усі парамедики групи “Ангелів” пройшли спеціальне навчання – надання першої допомоги, та всі можуть виконувати кілька завдань. Будь-то керування медичним автомобілем, чи зупинка крові та накладання пов’язки.

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