Їдь в свій смердючий Донецьк! Скандал в школі Києва дійшов до міністра

У одній зі столичних шкіл батьки влаштували справжній скандал. Мама однієї з учениць столичної школи розповідає про те, як над її донькою знущалася однокласниця. Через це її дитина тепер боїться ходити до школи. Мовляв, дев’ятирічна дівчинка тероризує не лише весь клас, але й учителів. Перед цим інцидентом зі школи звільнилася класний керівник. Дитина начеб-то побила і покусала вчительку. Більшість батьків звинувачують в усьому ученицю-забіяку та керівництво школи. Вони неодноразово просили перевести дитину в іншу школу чи клас. Та, за їхніми словами, керівництво всю провину поклало на вчительку.

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У навчальному закладі всі звинувачення відкидають. Кажуть, учениця до їхньої школи прийшла півтора роки тому. Родина переїхала з Донецька. Але дивної поведінки за наймолодшою ученицею у класі дирекція не помічала.

Мама гіперактивної дівчинки переконує: її дитина жодних проблем із психікою не має. Як доказ, показує відповідну довідку. І каже, вчительку дійсно колись укусила. Мовляв, та занадто сильно схопила її за руку і не відпускала. Все ж решта – це звичайне цькування за талановитість та за те, що вона із Донецька.

Перевести доньку до іншого класу жінка готова. Щоправда, має свої умови. Вимагає, аби батьки забрали з поліції заяви проти її дівчини.

До слова, у Росії подружня пара побила школярку на ковзанці.