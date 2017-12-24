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Юнак з України навчився в інтернеті грі на гармошці і підкорив світ

14-річний Микита вразив професійне жюрі в Німеччині. На міжнародному конкурсі хлопець переміг, залишивши позаду музикантів з Азії, Європи та США.

Микита – єдиний українець, який брав участь у конкурсі, що за традицією,  відбувся у Троссингені. Це – невелике містечко в Німеччині. Хлопець каже, їхав туди, аби навчитися майстерності. Опановував гру на губній гармошці за допомогою відео-уроків. Тепер може зіграти будь-яку мелодію, але перевагу віддає блюзу.

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Акомпонував на конкурсі Микиті батько, з яким уже кілька років разом грають у музичному гурті. Готувалися кілька місяців. Результат приголомшив усіх. Переможця обирали одразу за кількома критеріями: артистизм, техніка виконання, навички правильного дихання і чистота звуку.

Ким стати в майбутньому Микита поки не вирішив, та залишати улюблену справу не збирається. У планах – ще раз перемогти на фестивалі наступного разу. Відбудеться він за 4 роки. Микита впевнений: за цей час відшліфує навички та навчиться одночасно грати й динамічно рухатись.

До слова, український Щедрик зазвучав у Сінгапурі.

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