Загострення в зоні АТО: під вогнем Богданівка та Павлополь

Із відносною тишею, але у постійній напрузі. На третій день так званого новорічного перемир’я бойовики значно знизили кількість обстрілів. Але поодинокі провокації все ж не припиняються. Увечері понеділка терористи випустили 5 мін поблизу Павлополя. Вже зранку кілька снарядів розірвалися під Богданівкою.

За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони, на території Донбасу російські окупаційні війська намагатимуться використати режим припинення вогню для підготовки до подальшого ведення бойових дій. Ворог активно використовує диверсійно-розвідувальні групи. Українські армійці намагаються максимально стримуватися й не реагувати на провокації, але з адекватним вогнем у відповідь не баряться.

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До того ж, хлопці розповідають – під час перемир’я бойовики використовують свою улюблену тактику – влаштовувати провокації на власній території, створюючи необхідну картинку для пропагандистських російських ЗМІ.

До слова, Захарченко заявив про “помилування” українських заручників.