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Захарченко зізнався у злочинах проти мешканців Донецька

У злочинах проти донеччан Захарченко зізнався лише через три роки.

Ватажок донецьких бойовиків зізнався, що російська гібридна армія для вогневих точок в Донецьку використовує багатоповерхові будинки. Мешканців же просто виганяють на вулицю.

Так це було 2014 року, коли тривали бої за Донецький аеропорт.

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Гібридна російська армія у 9-поверхівці навпроти летовища облаштувала казарму та спостережний пост.

Людям довелося поспіхом залишати свої помешкання.

Нагадаємо, селище Піски залишається під безперервним вогнем бойовиків.

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