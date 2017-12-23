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Замість дивану видають мітлу. У неплатників аліментів забирають житло

У Херсонській області з 1-го грудня триває рейд за адресами аліментників. Виконавці приходять до злісних неплатників. У кожного з них по кілька десятків тисяч гривень боргу. Декого лякає рішення суду про опис і продаж майна. Менше ніж за місяць половина з 2 тис. аліментників повернули 5 млн гривень.

Часто в аліментників нема чого описувати. Вони не працюють і не мають цінного майна, що можна продати на біржі, а за отримані гроші утримувати дитину.

Читайте: Як подати на аліменти: документи та розміри виплат.

Найкраще на аліментників впливає заборона на виїзд. Всі, кого зупиняють на кордоні, повертаючись, погашають борг. Великі надії в органів юстиції і на ефективність залучення боржників до громадських робіт.

– Більшість – це ті люди, у яких відсутнє бажання заплатити аліменти. Я більше ніж упевнений, що вони не хочуть знайти роботу. Але ми тоді зможемо їм її надати. І замінимо теплий диван на мітлу, – заявив начальник головного управління юстиції в Херсонській області Костянтин Хутковський.

На початку грудня Верховна рада дозволила державним виконавцям також забороняти боржникам керувати машиною, тримати зброю і полювати. Та поки закон не вступив у силу – його ще має підписати президент.

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