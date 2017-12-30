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Запах тероризму. Новий пристрій знаходить вибухівку за 30 сек

Вибухівку в аеропортах чи на кордонах нині виявляють спеціально навчені собаки – їхній нюх натренований відшуковувати небезпечні речовини. Але данські вчені створили прилад, який набагато ефективніше шукатиме бомби.

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На спеціальній карті прилад друкує результати. Тестування триває від 30 секунд до 2 хвилин – це значно швидше, ніж існуючі аналоги. Ще велика перевага – не потрібно відкривати валізи – прилад усе одно спіймає молекули вибухових речовин.

До слова, чому українців вбивають на дорогах і що робити.

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