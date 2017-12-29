Факти / Відео / Lifestyle / Жилет-подушка безпеки для мотоцикліста за $600/

Жилет-подушка безпеки для мотоцикліста за $600

Не тільки шолом – жилет для мотоциклістів, який може врятувати життя, створили у США.

Дивіться: Перше м’яке авто. В Японії вигадали безпечні для пішоходів машини.

Назвали Черепашка. Працює за принципом автомобільної подушки безпеки. У звичайному вигляді – це просто одяг, при ударі – всього за долі секунди надувається, захищаючи власника від ушкоджень. Безпеки додає спеціальний шнур, закріплений одночасно на жилеті й на мотоциклі.

Якщо байкер раптово злітає із залізного коня, шнур запускає механізм надуву жилета. Виробники передбачили різні розміри та кілька варіантів крою жилета – на будь-який смак. Ціна – $600.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що в Китаї робот склав іспити і “став” лікарем.

Теги: ,

Схожі відео

Нагородження найкращих спортсменів-мотогонщиків України
Три колеса і 115 коней – новий мотоцикл від Yamaha
Українські інновації: дрон, що повертається, робот-пожежник та програма для незрячих
Літаючий мотоцикл для поліції. За 5 секунд на висоту 30 м
В Україні зібрали найшвидкісніший у світі байк: розгін до 160 км/год в екстремальних умовах
Український мотоцикл Іж-49 1951 року. Новий рекорд швидкості в США
Ретро мотоцикли та 9-річний силач на мотоперегонах на Черкащині
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх