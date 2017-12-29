Жилет-подушка безпеки для мотоцикліста за $600

Не тільки шолом – жилет для мотоциклістів, який може врятувати життя, створили у США.

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Назвали Черепашка. Працює за принципом автомобільної подушки безпеки. У звичайному вигляді – це просто одяг, при ударі – всього за долі секунди надувається, захищаючи власника від ушкоджень. Безпеки додає спеціальний шнур, закріплений одночасно на жилеті й на мотоциклі.

Якщо байкер раптово злітає із залізного коня, шнур запускає механізм надуву жилета. Виробники передбачили різні розміри та кілька варіантів крою жилета – на будь-який смак. Ціна – $600.

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