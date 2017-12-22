Зимові вихідні у Славському: ціни та розваги

У Славському прекрасний гірськолижний курорт. Для шанувальників екстриму – лижі, сноуборди, снігоходи.

Для туристів, що люблять просто подихати зимовим гірським повітрям – бані, оздоровчі чани, коні, смачна кухня і мальовнича природа.

Піднятись на вершину можна крісельною канатною дорогою. Вона найдовша в Україні – 3 кілометри. Абонемент у будні – 400 гривень для дорослого і 200 для дитини. У вихідні на сотню дорожче.

Швидший, але значно дорожчий спосіб – снігохід. 600 гривень на двох і ви на вершині. Для новачків у лижному спорті – свої послуги пропонують інструктори. Коштує це 400 гривень.

Можна взяти екіпірування напрокат – за 120 гривень. Стільки ж коштує і комплект зі сноубордом.

Шашлик за 120 гривень і гарячий глінтвейн за 45. Відчинені десятки ресторанів. Середній чек за обід на двох – 400 гривень.

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У готелі за двомісний номер доведеться викласти майже 2 тисячі гривень.

Можна поніжитися і у оздоровчих чанах. Вартість в середньому – 600 гривень за годину.

До слова, куди ще поїхати відпочити на свята – ціни та напрямки.