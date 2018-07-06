Никогда не поздно! Люди, которые добились успеха после 35

Вам 30 лет, а вы уже ноете, что ничего не добились в этой жизни? Считаете, что уже нет смысла что-то начинать? Долой лень и неуверенность в себе. Вот вам несколько вдохновляющих историй людей, которые не сдались, упорно трудились и стали успешными после 35 лет.

Все считают, что успех должен приходить к людям в молодом возрасте, когда у них еще много сил, а впереди – уйма времени для смелых свершений. Вы тоже так считаете?

А вот, скажем, Генри Форд, Хуго Босс, Стэн Ли и многие другие успешные личности готовы были бы с вами поспорить.

Для успеха, как для любви, нет возрастов. Да, кажется, что шансов больше у тех, кто как можно раньше начал думать о саморазвитии, внешнем виде и строить конкретные планы.

Однако можно до 65 лет поменять множество работ, но не сдаться, загореться новой идеей, хорошо ее продумать – и сделать одну из самых знаменитых сетей ресторанов. Спросите, например, у основателя KFC Гарланда Сандерса.

Никогда не поздно. Даже, если вы запутались и чувствуете некий кризис в своей жизни, нельзя опускать руки и плыть по течению.

Кроме вас, вашу жизнь никто не построит. Плывите против течения, правильно формируйте цели и планы, делайте то, что любите и утрите нос тем, кто говорит, что у вас ничего не выйдет.

Есть всем известные примеры. Хуго Босс основал знаменитую компанию Hugo Boss, когда ему было 37. Уильям Боинг основал Boeing в 35. Генри Форд основал свою компанию в 40 лет.

А вот еще несколько историй успешных людей, которые не сломались, экспериментировали и сделали всемирно известную карьеру уже в зрелом возрасте.

И я не говорю, что нужно сравнивать себя с ними, но надеюсь, что их истории вдохновят вас и докажут, что никогда не поздно.

Стэн Ли

Создал своего первого супергероя Marvel в 39 лет.

А когда-то он был простым ассистентом в Timely Comics и в итоге занял пост временного редактора в той же компании – и все это до того, как он нарисовал своего первого супергероя.

Timely Comics позже сменила имя на Marvel Comics, и попросила Стэна придумать новых супергероев, чтобы составить конкуренцию DC с ее Лигой Справедливости.

В 1961 году в возрасте 39 лет Стэн Ли создал Фантастическую Четверку, первую команду супергероев Marvel, а что было дальше – нам известно.

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Амансио Ортега

Основал компанию Zara, когда ему было 39 лет.

Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже среднюю школу и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек. Когда ему было 37 лет, он открыл свою трикотажную фабрику.

Поначалу он вместе с женой Росалией шил халаты, ночные рубашки и женское белье в гостиной собственного дома. Однажды клиент отменил заказ на крупную партию белья, и, чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать белье самостоятельно.

Так у них в 1975 году появился магазинчик Zorba.

А уже в 2012 году агентство Bloomberg признало Ортегу богатейшим человеком в Европе — его холдинг владеет текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius.



Сэмюэл Лерой Джексон

Начал карьеру актера лишь к 43 годам.

Свои юные годы он посвятил театральным постановкам в поддержку прав чернокожих.

Он впервые серьезно задумался о карьере в Голливуде только, когда познакомился с актером Морганом Фриманом и режиссером Спайком Ли.

Его роль наркомана Гейтора в фильме Тропическая лихорадка привлекла к нему внимание, но настоящий прорыв произошел в 1994 году, когда Джексон сыграл Джулса в культовой картине Тарантино Криминальное чтиво.

Сегодня Сэмюэл Л. Джексон один из самых узнаваемых актеров в Голливуде, ведь за его плечами более ста фильмов, а его состояние превышает $170 миллионов.

Рут Флауэрс

Стала известным ди-джеем после 70 лет.

Так, в 68 лет, во время празднования дня рождения внука в ночном клубе, охранник на входе, снисходительно улыбнувшись, заметил, что в ее возрасте в клуб идти, пожалуй, не стоит.

На что Рут возразила, что не только “стоит”, но, если она захочет, то еще и ди-джеем станет. На это охранник только окинул ее взглядом и усмехнулся.

Рут, в течение двух лет осваивала абсолютно новый для нее мир электронной музыки – училась сводить треки, делала ди-джейские сеты.

Теперь, в свои 73 года, она стала настоящей мировой знаменитостью, выступая в лучших клубах мира, за последние два года дав более 80 выступлений: в Нью-Йорке, в Токио, в Париже, на Ибице.

Мэри Кэй Эш

Мэри Кэй в течение 25 лет работала торговым агентом, так и не получив продвижения по службе.

Ей было 45 лет, когда она решила уволиться и написать книгу о женщинах и бизнесе. В процессе написания книга превратилась в бизнес-план ее идеальной компании, и решено было продавать товары по уходу за кожей.

В 1963 году Мэри Кэй со своим мужем основала компанию Mary Kay Cosmetics со стартовым капиталом $5000.



Сильвия Уэйнсток

Всю жизнь Сильвия проработала воспитательницей в детском саду, но эта работа ей надоела и в 52 года она занялась изготовлением невероятных тортов на заказ.

Казалось бы, обычная практика, однако ее торты – настоящее произведение искусства, в очереди за которыми стоят знаменитости от Дэми Мур до Дженнифер Лопес.

А сначала торты Сильвии просто заказывали родственники, знакомые и друзья, однако спустя время на ее торты обратили внимание кондитерские магазины и рестораны по всему миру.

Как же добиться успеха

Советы с личного опыта от успешных людей:

“Избегай излишеств даже в самые легкие времена своей жизни, потому что это обеспечит тебе стабильность во время наибольших трудностей” (Карлос Слим Элу). “Неполное понимание целей является важнейшей проблемой в любом техническом проекте – именно по этой причине удача обычно чаще сопутствует тем, кто начинает со скромных масштабов, а в дальнейшем наращивает их, опираясь на полученный опыт” (Билл Гейтс). “Секрет успешного бизнеса в объединении креативности и организаторских способностей” (Бернар Арно). “Самая важная черта моего характера, определившая мой успех – это способность оспаривать общепринятые истины, сомневаться в экспертах и задавать вопросы авторитетам” (Ларри Эллисон). “Иметь мечту в жизни означает быть на шаг ближе к успеху. Разница между мечтателем и деятелем в том, что последний воплощает мечту в жизнь” (Айк Батиста) “Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее” (Сергей Брин) “Чтобы сделать что-то важное, надо преодолеть страх провала” (Лари Пейдж)

Так что ты можешь освоить полезный навык, научиться тому, о чем всегда мечтал, и превратить это дело в свою новую профессию в абсолютно любом возрасте. Начни оттуда, где ты сейчас.

Займись саморазвитием, учи языки, смотри за внешним видом и строй конкретные планы. И даже не так важно, что с помощью этого ты действительно начнешь притягивать к себе людей, а главное, что ты начнешь себя любить и в себя верить.

Да, хорошо, когда есть поддержка близких, вторая половинка, которая верит в твою даже самую бредовую, казалось бы, идею и друзья, что подставят крепкое плече. Но ведь, бывает, что этого всего нет.

Иногда стоит пойти против системы, сломать ее и перестроить на свой лад все механизмы.

Кому-то дорога сложилась так, что уже в 25 лет у человека есть все, о чем он мечтал. И мы не знаем, была эта дорога комфортным автобаном или тернистый путь к мечте.

А вот кому-то пришлось годами вытаптывать путь там, где, казалось, его и быть не может, чтобы наконец-то дойти до своей цели.

“Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут говорить, что и у тебя не выйдет”.

Кстати, это цитата из фильма В погоне за счастьем. Да, он старый, еще 2006 года, но основан на реальных событиях и показывает хронику серии душещипательных ошибок и неудач, упущенных возможностей в жизни, которые не сломали человека, у которого была мечта и упорство. Посмотрите 😉

Напомню, как экономить деньги, не покупать то, что вам не нужно, и правильно распределять деньги в семейном бюджете.

Валерия Малицкая