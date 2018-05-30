Самое ценное чтиво Книжного Арсенала

С 30 мая по 3 июня Киев станет еще и книжной столицей, потому что в Мыстецком Арсенале пройдет VIII Международный фестиваль Книжный Арсенал – 2018.

Книг будет очень много, на любой вкус и цвет, поэтому вы точно найдете что-то для себя. Факты ICTV собрали для вас подборку мировых бестселлеров, которые нельзя обойти в этом сезоне, ведь они впервые переведены на украинский язык.

Издательство Старого Льва

Эрнест Хемингуэй По ком звонит колокол

Классик американской литературы оставил после себя одну из самых пронзительных книг. Во времена независимой Украины она впервые переиздана на украинском языке.

Выдающийся роман о войне в истории литературы автор завершил через три года после приезда в Испанию, где освещал события гражданской войны для американской прессы. Эта книга – история нескольких дней жизни подрывника Роберта Джордана, который, как и Хемингуэй, приехал из США в Европу на “не свою” войну. Блестящий и печальный роман о мужестве и жертвенности, моральном долге и проблеме выбора, любви и потере.

Кадзуо Ишиґуро Похоронить великана

Изысканный роман современного британского писателя японского происхождения углубляет нас в полумифическую атмосферу истории раннего Средневековья.

К чему стремится человек, что ему искать? Правду или обман, забытое прошлое или одинокое будущее, обманное примирение или кровавую месть? Эти вопросы постепенно и медленно вытекают из страниц романа, а ответы на них должен дать сам себе каждый отдельный читатель. Ответы болезненные, моментами неприятные, как порывы ветра среди высоких скал, но вместе с тем важные, как теплый взгляд близкого человека.

Жоржи Амаду Донна Флор и два ее мужчины

Если вам по душе загадочная культура Латинской Америки с ее карнавалами, одеждой, музыкой, блюдами и таинственными верованиями, то эта книга для вас. Роман Жоржи Амаду написан в жанре магического реализма. Наряду с вымышленными, но вполне правдоподобными и живыми персонажами, в произведении фигурируют реальные представители бразильской культуры 30-40 годов ХХ века.

В приоритете, конечно же, история донны Флор, красавицы, непревзойденного кулинара, владелицы школы Вкус и искусство, которая должна выбрать, что для нее в жизни важнее: общественное мнение или личное счастье.

Джеффри Евгенидис Средний пол

В тонком, чувственном и трогательном романе-эпопее Средний пол искренне и откровенно рассказанная история жизни гермафродита. В греческой семье воспитывается девочка, которая в подростковом возрасте становится юношей. Герою книги приходится пережить много непонятных и неприятных ему вещей. И чтобы понять в чем это отличие и как его принять, она должна отыскать не один скелет в шкафу своей семьи и раскрыть ужасную тайну кровосмешения близких родственников.

Этот роман – словно отдельный откровенный, эмоциональный и интимный мир, в котором Каллиопа, которая превращается в Калла, познает свое особое тело, приобретает сексуальный опыт, учится принимать и понимать себя. Эта книга рассказывает нам историю о том, что забывают люди, но помнят гены.

Издательство Наш Формат

Марк Мэнсон Изящное искусство забивать на все. Нестандартный подход к проблемам

Бестселлер New York Times, что убедит вас: позитивного мышления может быть много. Заинтересовались ?!

С детства нам навязывают нереалистичные идеалы, которых мы стремимся достичь, чтобы утвердиться в социуме: только самые высокие оценки, безупречная внешность, последние гаджеты, самая высокая должность, только экзотические путешествия и не менее яркие фотографии в соцсетях. Мы сами создаем иллюзию прекрасного мира, где все прекрасно, но полезен ли этот пузырь восприятия? Постоянная погоня за успехом и счастьем побуждает нас избегать любого негатива. Однако негативный опыт, как утверждает Марк Мэнсон, чрезвычайно ценный: он освобождает нас от миража счастья. Книга научит конструктивно воспринимать негативный опыт и поможет отыскать надежную основу для счастливой жизни.

Насим Талеб Антихрупкость

В 2017 году Наш формат представил книгу Черный лебедь, которая входит в всемирно известную серию Неопределенность, в этом году переводы из этой серии пополнятся, так как выдана Антихрупкость.

В мире, где правят Черные лебеди, Антихрупкость – инструкция по выживанию.

Выдающийся литератор пишет, что наша жизнь невозможна без хаоса, изменчивости и стресса, которые постоянно давят на нас. В условиях неопределенности мы стремимся к устойчивости, однако именно она становится препятствием на пути к развитию. Состояния неподвижности не существует, мы или развиваемся, или деградируем. Невероятно, но люди, вещи и цели, системы могут эволюционировать и становиться лучше благодаря неопределенности и влиянию изменений. Эту черту Насим Талеб называет антихрупкостью и определяет простые правила, которые помогут обратить непредсказуемость и неопределенность на источник самосовершенствования. Парадигма такого мышления полезна людям, кампаниям, странам и миру в целом. Автор отвечает на многие вопросы, здесь вы найдете ответ и на свой вопрос.

Ричард Флорида Homo creativus. Как новый класс завоевывает мир

Теоретик урбанистики рассказывает о феномене креативного класса. Homo creativus – дополненное и обновленное издание, в котором автор показывает, как изменился мир с появлением нового экономического класса и какова его определяющая роль в дальнейшем развитии общественной жизни. Каким видится мир в ретроспективе и перспективе, вы узнаете на страницах книги. Мировой бестселлер, получивший премию Прорывная идея 2004 от Harvard Business Review, неоднократно попадал в топ-100 на Amazon.

Брэд Стоун Выскочка. Uber, Airbnb и битва за Кремниевую долину

Американский журналист Брэд Стоун объясняет нам, как Uber и Airbnb прошли путь от эксцентричной фантазии к всемирным сервисам и изменили наше понимание бизнеса и инноваций. Время не стоит на месте, новые идеи воплощаются в жизнь, они становятся прибыльными и реализуются по всему миру.

Сегодня Uber и Airbnb используют все больше людей по всему миру, потому что это удобно, быстро и не особо дорого. Эти компании не стояли у истоков технологической волны, но именно они достигли невероятного успеха, которому конкуренты и другие жители Кремниевой долины могут только позавидовать. Благодаря чему Тревису Каланику и Брайану Чески удается кардинально менять традиционные сферы? Об этом и других нюансах создания успешных предприятий написано в книге. Узнай, как новое поколение предпринимателей превращает Кремниевую долину.

Клуб Семейного Досуга

Дэн Браун Источник

Пятая книга Брауна из серии о Роберте Лэнгдоне (Ангелы и Демоны, Код да Винчи, Утраченный символ и Инферно). В очередном бестселлере мастера мистических детективов на первом плане будет конфликт между наукой и религией. Точнее – между прогрессом и церковью, поскольку ее фанатики во всем мире выступают против сенсационного открытия главного героя, который должен разъяснить основные вопросы человеческого бытия. И изменить ход истории.

Все в любимых тонах Брауна: ритуальные убийства, противостояние епископа и сорокалетнего миллиардера-футуролога, речь, которая интригует мир – вот то, что нас ждет в наиболее знаковой книге года.

Сложные головоломки, бегство от испанской полиции, смертельные схватки, загадки, похожие на причудливые здания знаменитого Гауди, головокружительное сплетение улочек Барселоны – и где-то среди этого водоворота был спрятан источник.

Мик Викинг Маленькая книга Луке. Секреты счастливых людей мира

От автора бестселлера Маленькая книга хюґе. Счастье не имеет границ. Не важно, где ты живешь, счастье – не территория, а состояние души. Ключи к нему спрятаны во всем мире. Именно это доказывает в своей новой книге Мик Викинг, основатель Института исследования счастья в Копенгагене.

Путешествуя по миру, он раскрывает секреты счастливых людей. Каждая страна имеет свой рецепт, главное – найти его составляющие. Делясь советами от счастливчиков из всех уголков Земли, автор анализирует, что влияет на формирование феномена счастья от приготовления ужина или болтовни с соседями до жизненных приоритетов. Эта книга – путеводитель, который поможет найти радость и гармонию в повседневной жизни. Мик Викинг использует еще одно датское слово: Луке. И на этот раз масштабы глобальные. Луке является датским словом для обозначения счастье, и новая книга Викинга сосредоточивается не только на Скандинавии, но и исследует, как в других странах ищут свой путь к счастью.

Основы

Йен Ґел Города для людей

Бестселлер урбанистики рассказывает о том, почему пешеходы не очень изменились за последние несколько тысяч лет и почему билеты в оперу такие дорогие.

Города для людей – сообщение для всего общества. В нем автор описал действенный и успешный механизм трансформации города и сознания его жителей. Книга очень актуальна для украинской аудитории, ведь каждый человек мечтает жить в комфортном, чистом, безопасном городе с высоким качеством жизни.

Книга является роскошью для визуалов, так в ней собрано 700 картинок и фото, иллюстрирующих принципы и результаты работы урбаниста в странах мира. К слову, автор – датский архитектор.

Автор книги исследует то, как люди пользуются городским пространством. Уже более пятидесяти лет он помогает изменять урбанистические среды во всем мире.

# книголав

Кейтлин Алифиренко и Мартин Ганди Я всегда буду писать в ответ

В основе романа реальные события, история дружбы американской девочки и африканского мальчика. Их знакомит случай, который далее меняет их жизнь. Все началось с домашнего задания. Учительница попросила Кейтлин и ее одноклассников найти друзей по переписке из других стран. Большинство выбрали Европу, а Кейтлин написала экзотической африканской стране, о которой девушка абсолютно ничего не знала. Ее письмо получил Мартин из Зимбабве.

Подростки шесть лет переписывались через океан. Поддерживая друг друга в беде и в радости, они стали лучшими друзьями. В книге Кейтлин Алифиренко и Мартин Ганди делятся воспоминаниями о совместном взрослении и о том, как этот опыт изменил их жизнь. Я всегда буду писать в ответ, вдохновлять, уважать разнообразие и творить добро. Это история о большом мире и неожиданно настоящих отношениях.

Фредерик Бакман Мужчина по имени Уве

Мировым бестселлером стала добрая история о любви, ценности жизни и дружбе. Кое-где смешная, ироничная, трогательная и мудрая история о людях, которые по тем или иным причинам стали не нужны обществу. Роман о ежедневном мужестве жить и быть собой.

Уве – хороший брюзга, которого неоднократно испытывала судьба. Выйдя на пенсию, потеряв любимую жену, он вынужден заново отыскивать смысл бытия. Но хочет этого Уве? Каким бы печальным ни был его выбор, мужчину ждет еще много любви, дружбы и приключений.

В Швеции книга была экранизирована, фильм по роману Бакман входит в список самых популярных лент страны всех времен. Роман стал бестселлером по версии New York Times, получив положительные отзывы как литературных обозревателей, так и читателей.

Саманта Хант Мистер Сплитфут

Действие романа Саманты Хант Мистер Сплитфут разворачивается на севере штата Нью-Йорк. Две сюжетные линии мистически переплетаются. В одной сироты Рут и Нэт прибегают к спиритизму, чтобы вырваться из-под опеки религиозного Отца. В другой, тринадцать лет спустя онемелая при загадочных обстоятельствах Рут неожиданно появляется в жизни беременной племянницы Кори, чтобы вести ее пешком в неизвестном направлении. Мистер Сплитфут – история о мошенниках и фанатиках, равнодушии и сексе, матерях и метеоритах. Рассказ о взрослении больной в мире, где за ошибки приходится расплачиваться кровью, а живые бывают отвратительнее мертвецов.

Эта книга – не легкое чтение, а путь, через который иногда надо продираться. Впрочем, мастерство Саманты Хант того заслуживает. Роман развеивает штампы об Америке как стране-мечте, обращается к традициям готики и реализма, которые усиливают друг друга, создавая причудливый рассказ, который постоянно держит читателя в напряжении.

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София Телишевская