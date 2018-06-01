Лотерейный оператор М.С.Л. традиционно стал спонсором кинофестиваля Молодость

Восемнадцать лет подряд спонсором кинофестиваля Молодость выступает лотерейный оператор М.С.Л.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор кинофестиваля Андрей Халпахчи, передает корреспондент УНН.

Финансирование кино за счет лотерей – это постоянная мировая практика, – отметил он.

По его словам, М.С.Л. сотрудничает с кинофестивалем Молодость с 2000 года. Кроме того, что компания является спонсором Гран-при фестиваля, в прошлом году она усилила сотрудничество с КМКФ Молодость в нескольких направлениях.

В частности, было инициировано международный киноконкурс одноминутного видео Молодость – беспроигрышная лотерея, спонсорство главного приза Национального конкурса дебютных украинских короткометражных лент в рамках КМКФ “Молодость” и проведено бесплатные мастер-классы для начинающих кинематографистов.

Мы увидели много огня в глазах молодежи, но им не хватает локаций, помощи преподавателей, профессионалов, которые могли бы давать им не теоретические знания, а практические подсказки, как это все делать, – прокомментировал сотрудничество с КМКФ директор по маркетингу М .С.Л. Павел Вайсера.

На сегодня прием работ для участия в конкурсе Молодость – беспроигрышная лотерея в рамках Shoot and Play уже завершено.

Награждение победителя состоится в воскресенье – в день закрытия кинофестиваля.

Нам приходится собственным примером показывать, что лотерейные средства могут давать обществу социальные benefits (польза – перевод с англ.), социальную помощь, – подчеркнул Вайсера.