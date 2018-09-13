Рецензия на фильм Город, в котором не ходят деньги: по одноименной повести Скрябина

Фильмы украинского кинопроизводства, к счастью, уже не являются редким событием, а скорее хорошей тенденцией. Очередной отечественной лентой, которая порадовала зрителей, стала Город, в котором не ходят деньги. Факты ICTV побывали на премьерном показе кинокартины и уже готовы поделиться впечатлениями.

Город, в котором не ходят деньги – фильм, снятый режиссером Ганкой Третьяк по одноименной повести Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Главная героиня – Алиса, жизнь которой в определенный момент начинает разрушаться. Ее увольняют с работы, парень уходит к другой, а она совсем не понимает, как жить дальше. Но утром Алиса находит билет на поезд в неизвестный город. Она делает выбор и решает начать таинственное путешествие, даже не догадываясь, чем это может для нее обернуться.

Потому что это путешествие в другой мир, место, где деньги давно потеряли свою ценность. И, собственно, там ценность потеряла и человеческая жизнь. Здесь все живут по принципу “услуга за услугу”. Однако услуги бывают разными.

Режиссерская и операторская работа

Работу над кинолентой Ганка Третьяк начала совместно с Андреем Кузьменко еще в 2013 году. Собственно, первую редакцию сценария к фильму писал сам Скрябин. После его гибели текст диалогов в повести решили не менять.

Поэтому язык фильма, реплики героев сугубо “кузьмовские”, такие простые и понятные каждому, с типичными галицкими словечками, что предоставляет фильму особую атмосферу, атмосферу присутствия Кузьмы. Ощущение того, что он рядом еще и дает его голос, который звучит за кадром. Ему удалось записать аудиоверсию своей повести, потому что он планировал и сам сыграть одну из второстепенных ролей, а также сделать саундтрек к фильму.

Картинка, которую зритель видит на экране, хорошо передает настроение фильма. Всю жуть, а порой и безысходность ситуации, отражают темные цвета, заброшенный старый дом, типичный, давно никому не нужный, советского типа отель. Даже старенькая деревянная церковь, которая внешне напоминает гуцульскую, сеет в душе чувство тревоги и опустошения, когда видишь ее внутри.

Особого напряжения добавляют ночные сцены, где лунный свет помогает передать соответствующую атмосферу. Иногда резкие переходы из одного места в другое показывают суету героев, внезапное изменение их психологического состояния, когда им приходится делать выбор.

Актерское мастерство

Главную роль Алисы сыграла Карина Мельниченко, для которой лента стала дебютом в кино. Но, несмотря на это, актрисе удалось передать характер своей героини, почувствовать ее. Особенно хорошо это видно в моменты принятия важных решений Алисой, когда демонстрируется скорость реакций, осознание ситуации и того, что надо действовать немедленно.

На “отлично” справился со своей ролью и мэр города, которого сыграл Игорь Цишкевич. Актеру удалось передать превосходство своего героя, умение держать все под контролем, резкость и жестокость. Он превратился на экране в настоящего диктатора, который ценит установившийся порядок и не позволит никому здесь что-то менять. Люди для него ничто, или, как говорит сам герой, “ходячие мертвецы”.

Кстати, сына мэра города сыграл родной сын актера Андрей Цишкевич. Поэтому диалоги между отцом и сыном, иногда достаточно напряженные, звучали очень естественно.

Но кроме главных ролей, в фильме хочется отметить еще две второстепенные. Первая из них – это консьерж отеля, в который попала героиня. Его сыграл Иван Герасимчук. Собственно, роль именно этого персонажа, по словам режиссера, хотел исполнить Андрей Кузьменко. Персонаж имеет только одну реплику, но она является очень важной. Ведь именно он объясняет девушке, куда она попала, и за ночевку в гостинице требует отплатить услугой, которая станет первым показательным издевательством над человеческим достоинством.

Еще один персонаж – это официантка, чью роль исполнила Инна Мирошниченко. Собственно, я обратила внимание на эту героиню, потому что, возможно, пусть на секунду, но увидела незначительный проблеск человечности в ее глазах. Поэтому, выделить ее среди остальных жителей города не могла.

Общее впечатление

Фильм не является слишком легким для восприятия. Очень правильные слова об этом сказала актриса Инна Мирошниченко. По ее мнению, фильм обсуждать сразу нельзя, потому что для кого-то его смысл может открыться на следующий день, кому-то мораль будет понята через несколько дней, а кто-то вообще ее не найдет для себя.

Но, как бы там ни было, лента заставляет тебя задуматься, поскольку нарушает актуальные проблемы современности – человеческого достоинства, ценности человеческой жизни, выбора как такового и проблему свободы. Город, который показан в фильме, – закрыт, из него невозможно выбраться просто так, он окружен проволокой и охраняется спецназом.

Мэр города – это диктатор, для которого человеческая жизнь – пустой звук, сырье для проведения экспериментов. Получается, что город – это метафора закрытого общества и тех опасностей, которые оно в себе имеет. Оператор Денис Якимчук говорит:

– Этот фильм ставит вопрос выбора, когда человек сам должен выбрать свой путь. Только от него зависит, какой выбор следует сделать и как поступать.

Избранный режиссерской группой вариант открытого финала дает возможность каждому сделать свои выводы. Но, в конце ленты пришло осознание большой потребности услышать мнение человека, который создал этот текст, который вложил в него свой особый смысл. И режиссер фильма на вопрос, что бы сказал Кузьма Скрябин о киноленте, как бы оценил работу, ответила:

– Я думаю, он бы сказал: “Как же классно, что мы это завершили!”. Сюжет: 10/10 Режиссура: 9/10 Игра актеров: 9/10 Атмосфера: 10/10 Общая оценка Фактов ICTV: 10/10

ФОТО: Ирина Пельц, planetakino.ua

Виктория Гирко