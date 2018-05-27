Троица 2018: история, традиции и запреты

Святая Троица в 2018 году приходится на 27 мая – то есть на 50-й день после Пасхи. Поэтому этот праздник также называют Пятидесятницей. Факты ICTV собрали все, что нужно о нем знать.

Что означает Святая Троица?

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется “Зелеными святками”.

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.

Традиции и приметы

Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем ​​активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

На третий, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки “водили тополь”, в роли которого была незамужняя девушка – первая красавица в деревне. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось большой удачей. В этот день в колодцах освящали воду.

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.

Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай, теплое и грибное лето.

Запреты на Троицу

На Троицу нельзя работать на земле, зато можно собирать лекарственные травы.

В народе говорят, что именно на Троицу русалки выходят из рек на поля, по ночам они заводят свои игры и живут в лесах до Петрова дня (12 июля). Путников русалки могут защекотать до смерти, поэтому купание в реках во время зеленых святок считается опасным.

Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

К слову, в это воскресенье киевляне также празднуют День города. Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий ко дню рождения Киева.