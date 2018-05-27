День Киева: что вы знаете о столице Украины – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить свои знания истории столицы Украины.
27 мая украинцы отпразднуют День Киева.
По этому случаю Факты ICTV подготовили тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете нашу столицу.
День Киева – что будете делать?
Читайте: День Киева 2018: куда пойти
Мы придумали 11 вопросов, на которые не так-то просто ответить.
Напомним, 26 мая в Киеве пройдет финал Лиги Чемпионов. Факты ICTV расскажут, какую программу подготовили для фанатов в столице.
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