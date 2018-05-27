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Гороскоп на сегодня, 27 мая

День может быть достаточно богат на события, ожидаемы резкие смены обстановки и ситуаций.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Первая половина дня более благоприятна для дел. Если есть необходимость что-то продать, то сегодня стоит разместить объявление о продаже, но финансовые операции лучше отложить на другой день.

Благоприятное время для обучения. К своему эмоциональному состоянию лучше быть бережными, особенно во второй половине дня.

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Если посещают неприятные эмоции, можно разрядить их через физическую активность — пешие прогулки, поход в спортзал — или сбалансировать массажем, желательно масляным и успокаивающим.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг, надевание новой одежды и украшений.

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